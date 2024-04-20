Aliağa’da CHP’li meclis üyesinden büyük gaf! Cemil Tugay’a “Cemil Bayık” dedi

31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde Aliağa'da MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediye meclisinin Nisan ayı 2. Oturumu, Başkan Acar yönetiminde toplandı. Faaliyet raporunun görüşülüp kabul edildiği meclis toplantısına, CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül'ün art arda kırdığı potlar damga vurdu.

'TUGAY' YERİNE 'BAYIK' DEDİ

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP Grup Sözcüsü İbrahim Doğangül, konuşması sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yerine "Dün veya evvelsi gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Bayık'ın" ifadelerini kullanınca meclis toplantısının yapıldığı salonda büyük şaşkınlık yaşandı. Bir anlık sessizliğin ardından MHP Grup Sözcüsü Avukat Hilal Sadıkoğlu Akar, Doğangül'e "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının soy ismi Tugay" diyerek müdahale etti. Kırdığı potun farkına varan CHP'li üye sözlerini düzeltmek zorunda kaldı.

'UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN DURAĞI' DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Doğangül'ün gafları bununla da sınırlı kalmadı. Doğangül bu sefer de binlerce işçinin istihdam edildiği Gemi Söküm Tesisleri için "uyuşturucu trafiğinin durağı" ifadelerini kullandı. Doğangül'ün bu sözleri meclis salonunda ortamın gerilmesine neden oldu. İnternetten canlı yayınlanan oturumda önce meclis üyeleri ardından da meclis toplantısını izleyen bir vatandaşın CHP'li meclis üyesine yüksek sesle "Böyle bir iddia size yakışmıyor. Biraz önce Cemil Bayık dediniz. Cemil Bayık teröristtir. Gemi söküm tesislerinde de uyuşturucu trafiği yoktur" diyerek tepki gösterdiği duyuldu.

VATANDAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Meclis toplantısını sosyal medyadan canlı izleyen birçok Aliağalı vatandaş da CHP'li meclis üyesinin sözlerine tepki gösterdi. Doğangül'ü iftira atmakla suçlayan vatandaşlar, gemi söküm tesislerinin uyuşturucu trafiğinin yönetildiği bir merkez değil yüzlerce işçinin ailesine ekmek götürdüğü bir tesis olduğuna dikkat çekti. Doğangül'ün mecliste kırdığı potlar Aliağa Belediye Meclisinde yer alan CHP'li meclis üyeleri arasında da büyük rahatsızlık yarattı. Kulislerden sızan bilgiye göre bazı meclis üyelerinin konuyu CHP il bakanlığına ve parti genel merkezine taşıdığı öne sürüldü.