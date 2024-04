Bakan Göktaş yetiştirme yurdunda büyüyen Sidar’ın nikah şahidi oldu

Siirt'te devlet korumasında yetiştikten sonra kamuda farklı illerde görev yapan Şırnaklı 33 yaşındaki Sabri Sidar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atandı.

Şırnak'ta dünyaya gelen Sabri Sidar, babasının vefatının ardından bir süre kardeşi Aydın ile babaannesi ve dedesinin yanında yaşadı. Babaanne ve dedesinin yaşının ilerlemesi, kendileriyle yeterince ilgilenememeleri üzerine 11 yaşındayken kendisinden 2 yaş küçük kardeşiyle Siirt'te devlet korumasına verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından devlet korumasında yetiştiği Siirt'e Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak atanan Sabri Sidar bugün Elif Sidar ile dünya evine girdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünya evine giren Sabri ve Elif Sidar'ın düğününe katıldı. Zılgıtlarla karşılanan Bakan Göktaş Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın kıydığı nikahta Vali Cevdet Atay ile birlikte Sabri ve Elif Sidar'ın nikah şahitliğini yaptı.

Bakan Göktaş Nikah töreninde yaptığı konuşmada; "Çok değerli Sabri ve Elif'e öncelikle hayırlı uğurlu olsun(Ser Xere bı) diyorum. Tabi Sabri kardeşimizi ben ocak ayında nikahına davet etti. Daha önceki Şırnak ziyaretimde kendisi ile burada tanıştım. Burada il müdür yardımcımızdı. Akabinde kendisini beğendik ve hakikaten çalışmalarını takdir ettik ve şuanda kendisi bizim Siirt il müdürümüz. Kendisi bizim kurumlarımızdan çıktı. Şuanda onunda bir sürü çocuğu var. Ona emanet edilen bir sürü kuruluşlarımız var. Kendisi ile başarıları ile devlet olarak her zaman gurur duyduk ve nikahında bizi davet etmesinden dolayı tabiki öncelikle bir vazifemiz mutlu olduk. Zor gününde yanında olan devlet mutlu gününde de elbette yanında olacaktı. Bizler için şereftir. Devletimiz her daim yanınızda ve bu evlilik yoluna çıktığın bu kutlu yolda hem sana hem Elif'e öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum ve evlilik arkadaşlar dikensiz gül bahçesi değildir. Birbirinize zor günlerde bekleyebilir. İnşallah çok mutlu mutluluğunda daha yoğun olduğu günleriniz olacaktır. Zor günlerinizde herzaman birbirinize sığınacağınız liman olacaktır. Aile bakın bu aileye sahip çıkmak bizler için çok kıymetli. Biz herzaman üstelik bugün biliyorsunuz Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bakanı olarak sizlerin yanınızdayım. Sende aile sosyal hizmetler il müdürü olarak bu evliliğine çok daha sahip çıkıp başkalarına da örnek olacak bir evlilik olacağına inanıyorum. İnşallah ikinize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim iki cihan saadeti nasip eylesin hayırlı uğurlu olsun. Tabi bu aile cüzdanını kızımız Elif'e vermek istiyorum kadınlar herzaman gerçekten içişleri bakanı öyle diyorlar bazı yerlerde. Başının tacı birbirinize sahip çıkın herzaman birbirinizin elinden tutun zorlu günlerinizde hep birbirinizin yanında olun her zaman ve inşallah mutlu bir yuvanız güzel çocuklarınız ve hem ülkemize hem milletimize hayırlı evlatlar yetiştirin hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Nikah merasiminden sonra Şırnak Belediyesine geçen Bakan Göktaş, tekrar belediye başkanı seçilen Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı tebrik etti.