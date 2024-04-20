İBB’nin borcu 180 milyar TL’ye yükselerek rekor kırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin 2023 yılında, 105 milyar 633 milyon lira gelir elde ettiğini, 122 milyar 441 milyon lira gider yaptığını söyledi. İBB'nin 2023 yılı gelirinin yüzde 88.49'unu "Merkezi İdareden Gelen Paylar" kaleminin oluşturduğunu dile getiren Kaynar, şöyle konuştu: "2023 yılı bilançosu incelendiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 31 Aralık 2023 itibarıyla belediyenin toplam borcunun, bir önceki yıla göre 68 milyar 761 milyon 758 bin 380 lira artarak, 2023 yılında 150 milyar 837 milyon 180 bin 391 lira olduğu görülmüştür. İETT'nin 12 milyar 394 milyon 885 bin lira borcu da eklendiğinde 180 milyar 32 milyon lira olmaktadır." Bazı belediyelerin duvarlarına asılan borç konusundan bahseden Kaynar, "Benim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Belediye Başkanımıza bir önerim var, bu modaya kendisi de uysun" diye konuştu.