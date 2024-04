Yaz kampı devletten enerjisi gençlerden

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen ücretsiz yaz kampları için geri sayıma geçildi. "Deniz" ve "Doğa" olarak 2 gruba ayrılan kamplara başvuru süreci önümüzdeki ay başlıyor. Barınmadan yeme-içmeye, ulaşımdan sağlık hizmetine kadar tüm temel ihtiyaçlardan ücretsiz faydalanacak olan gençler, her gün farklı aktivitelerle de eğlenceyi doruklarda yaşayacak. Geçen sene sayısı 50'ye çıkan gençlik kampları, 111 bini aşkın katılımcıyı ağırlayarak rekor kırmıştı. Genel itibarıyla 7 gün süren kampların bu sene temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Temmuz ayından ekim ayına kadar sürmesi beklenen yaz kampları kapsamında gençler, at biniciliği, kano, ip parkuru, dağ bisikleti, paintball, halk oyunları, müzik etkinlikleri ve tiyatrolar gibi onlarca aktiviteden faydalanacak.Aileaylık net geliri net asgari ücretin altında olanlara, bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara, kamplara katılmak amacıyla üç yıl başvuru yaptığı halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere, sosyo-ekonomik koşullar itibarıyla dezavantajlı durumda olan gençlere, kamp atamalarında belirli oranlarda öncelik tanınacak. Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecek.http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adresinden.9 Mayıs - 2 Temmuz arasında.https://gencizbiz.gsb.gov.tr, http://genclikkamplari.gsb.gov.tr adreslerinden.Hayır.Kampa katılmaya hak kazandığınızda; başvuru sonuç formunuz ile formda istenilen diğer belgeleri size en yakın Gençlik Merkezi'ne formda belirtilen tarihlerde teslim ediniz.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, daha önce ilan edilen toplanma merkezlerinde buluşan kamp kafilesi otobüslerle kamp alanına ulaştırılır.Mesafeye göre kampçılarımıza kumanya veya yemek verilmekte.Yeni arkadaşlıkların kurulması ve aktivitelere daha kolay uyum sağlanması amacıyla ülkemizin çeşitli illerinden gelen gençler farklı odalarda misafir edilmekte.Deniz, doğa ve kış kamplarından yalnızca bir defa yararlanılabilmekte.Katılım zorunlu değil ancak grup olarak hareket edildiğinden; kampçının aktivitenin yapıldığı alanda bulunması gerekmekte.Gençlerimizi emanet ettiğimiz personel, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlığı tarafından açılan Kamp Liderliği Eğitimi ile Oryantasyon seminerlerine katılıyor ve bu eğitim ile seminerleri başarıyla tamamlamaları zorunlu tutuluyor. Hem kamplara giderken hem de kamplardan dönerken kampçılara refakat edecek kişiler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından seçiliyor.Genel itibarıyla yedi gün. Her yıl planlamaya göre de değişebilmekte.Reşit olan kampçı dilekçe yazarakkamptan ayrılabilir. Reşit olmayan kampçılariçin ise; başvuru formunda imzasıolan velinin kampçıyı kamptan kiminalacağına ilişkin bilgilerin olduğu dilekçeyikampçının bulunduğu kampafaksla göndermesi zorunludur.Cep telefonlarının kullanımınaserbest zamanlarda izin verilmektedir.Güvenlik nedenlerinden dolayıkampçıların dışarı çıkmalarına izin verilmemektedir.Gezi zamanlarında kampçınınözel ihtiyaçlarını karşılaması amacıylabelirli süre izin verilir.Diyetisyenlerle birlikte hazırlananmenülere göre üç ana ve bir ara olmaküzere dört öğün tabldot usulü dağıtılır. Kampalanı dışında yapılan gezilerde ise hazırlanmışkumanya verilir.