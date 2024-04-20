Yeni yuvamıza girdiğimiz gün kurban kestik

Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarına taşınan aileler, yeni yuvalarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. TOKİ tarafından yapımına geçtiğimiz yıl depremin hemen ardından başlanan afet konutları, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Payas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanan konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Abik ailesi de afet konutlarının ilk sakinlerinden oldu. Evlerine bayramın birinci günü yerleştiklerini dile getiren Hatice Abik (70), "Hamdolsun Allah'a, binlerce şükürler olsun yüce Mevla'ma. Devletimizden, milletimizden yapanlardan Allah razı olsun. Yerleşince hemen gittim bayramın birinci günü, kurban aldım geldim kestirdim. Yemek yaptım çoluğu çocuk hepsini çağırdım, bayramın 1. günü hepsine burada yedirdim" derken eşi Mustafa Abik (83) ise, "Allah'a çok şükür, hamdolsun. Yapanlardan emeği geçenlerden. Büyük bir mükâfat bu bizim için" dedi.