8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, Suriye'nin kuzeyine yönelik açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı. Irak'ın kuzeyindeki operasona ilişkin olarak da, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.