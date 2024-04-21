81 ilde eş zamanlı Narkoçelik-13 operasyonları: 194 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 4 bin 289 ekip, 14 bin 108 personel ve 196 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 81 ilde "NARKOÇELİK-13" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda; 451 kg uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 194 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:

*İstanbul'da 7 kilogram kokain ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı

*Hakkari kırsalda 15 kilo eroin, 15 kilo metamfetamin, 15 kilo morfin ele geçirildi

*Aydın'da 2 kilogram metamfetamin ile muhtelif miktarda kubar esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 89 sokak satıcısı yakalandı

*Ankara'da 40 kilogram esrar ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalandı *Antalya'da 10 kilogram skunk, 4 bin 150 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda bonzai ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı

*Elazığ'da bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı *Kırıkkale'de 24 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı *Malatya'da 2 bin 745 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı

*Hatay'da 2 bin 250 uyuşturucu hap ve muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı

*Erzurum'da muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi, 7 sokak satıcısı yakalandı

*Adıyaman'da 4 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi

*Denizli'de muhtelif miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 14 sokak satıcısı yakalandı

*Diyarbakır'da 135 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı *Manisa'da 3 kilogram esrar, 7 bin 112 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı

*Bolu'da 3 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı

*Uşak'ta 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı.

*Sakarya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı *Ağrı'da 24 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı

*Ordu'da 15 bin 20 uyuşturucu hap ile 4 kilogram esrar ele geçirildi, 3 zehir taciri yakalandı

*Kahramanmaraş'ta muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 13 sokak satıcısı yakalandı

*Afyonkarahisar'da 670 uyuşturucu hap ele geçirildi

OPERASYONLAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Operasyonları gerçekleştiren Jandarma ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" diyerek zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceği söyledi.