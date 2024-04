Afrika’nın yanında olmaya devam edeceğiz

Nijerya Donanması için Türkiye'deki tersanede inşa edilen ikinci 76 metrelik Açık Deniz Karakol Gemisi'nin (OPV) denize indirilme töreni için İstanbul'da bulunan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu, Vahdettin Köşkü'nde Emine Erdoğan'la bir araya geldi. Nijerya First Lady'si, Emine Errdoğan'ın Afrika'ya olan özel ilgisi ve desteğinden övgüyle bahsetti. Emine Erdoğan yüreğinin her zaman Afrika kItasından yana olduğunu, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesiyle ilgili her projeye destek vereceğini söyledi. Görüşmede Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu 'Afrika El Sanatları ve Kültür Evi' projesiyle Emine Erdoğan'ın Afrika konulu kitaplarından da bahsedildi.