Fon vurgunu davasında flaş gelişme! Selçuk İnan ifade verdi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen aralarında Seçil Erzan'ın da bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Eski bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı özel fon davası sürüyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, müştekilerden Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar vermişti. 1 milyon 535 bin dolar verdiğini iddia eden Selçuk İnan'ın geçtiğimiz günlerde Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifade verdi.

3 MİLYON 685 BİN DOLAR KAPTIRMIŞ

Selçuk İnan ifadesinde Seçil Erzan'ı 2011 yılında İstanbul Florya Denizbank şubesinin müdürü olduğu tarihten beridir tanıdığını, kendisine verdiği güvenin ardından yüksek kar getiren bir fon olduğunu belirterek kendisinden 3 seferde toplamda 3 milyon 685 bin dolar aldığını söyledi. Paraları Seçil Erzan ile birlikte çektiğini ifade eden Selçuk İnan, Erzan'ın 2 milyon 150 bin doları fon getirisi adı altından iade ettiğini anaparadan 1 milyon 535 bin dolar kaldığını belirtti.

"KALAN PARAMI GERİ İSTİYORUM"

Seçil Erzan'dan bir süre sonra cevap alamadığını belirten Selçuk İnan, "6 ay boyunca telefonlarıma çıkmadı, ben bu paraları Seçil Erzan banka müdürü olduğu için verdim. Beni sürekli oyalayarak bugün yarın parayı vereceği iddiasıyla peşinden sürükledi. Artık sonunda dolandırıldığımı anladım. Kendisinde hala anaparadan aşacağım 1 milyon 535 bin dolar alacağım bulunuyor. Paramın iade edilerek sorumluların cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor. Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.