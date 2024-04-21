LGS’de 500 tam puan alan öğrencilerle gurur pozu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbu Esenyurt'taki Pelit Çikolata Müzesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Çocukları Gençlik Buluşması" programında, 2023 LGS'de 500 tam puan alan liseli gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Kösen Ayan ile salondaki gençlerin masalarını tek tek ziyaret ederek sohbet eden Kacır, gençlere TEKNOFEST'i yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulundu. Kacır, "Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük kuvvet çarpanı genç ve çalışkan nüfusudur. Biliyoruz, görüyoruz ki Türk gençliği önündeki engeller kaldırıldığında dünyanın 'en iyisi' işleri başarabiliyor" dedi.