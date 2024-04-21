Sözcü yazarının ağabeyi hünerli çıktı

CHP'nin belediyelerinde akraba ilişkilerine bağlı olarak belediye kadrolarında üst düzey atamalar yapılmaya devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Kadıköy Belediyesi Başkanı Mesut Kösedağı da belediye başkan yardımcılığına Ediz Zeyrek'i getirdi. 53 yaşındaki Zeyrek'in CHP'nin yayın organı Sözcü Gazetesi'nde köşe yazarı olan Deniz Zeyrek'in abisi olduğu öğrenildi. Bu atamayla birlikte Ediz Zeyrek, Kadıköy Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden sorumlu olacak.

ÇANKAYA'DA MALİ MÜŞAVİRLİK YAPMIŞ

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Ediz Zeyrek'in daha önce Kadıköy Belediyesi'nin şirketi olan KASDAŞ'ın mali müşaviri olduğu ortaya çıktı. Ataşehir'de yaşayan Zeyrek'in CHP'li Çankaya Belediyesi'nin şirketlerinden İMAR A.Ş. ve BELDE A.Ş'nin de mali müşavirlik işlerini yaptığı iddia edildi. Zeyrek'in Kadıköy ve İBB Bütçe Komisyonu üyeliği ile İBB Denetim Komisyonu Üyeliği görevlerini de sürdürüyor.

TAŞDELEN'İN ÇOK YAKIN ARKADAŞI VE BELEDİYE ÇALIŞANIYDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Çankaya Belediye Başkan adayı olarak Alper Taşdelen'i yeniden aday yapmaması üzerine Deniz Zeyrek'in Özgür Özel'e yönelik tutum takındığı ileri sürülüyor. Bunun sebebinin abisi Ediz Zeyrek'in Taşdelen'in çok yakın arkadaşı olması ve belediyede çalışmasından kaynaklandığı iddialar arasında yer alıyor.