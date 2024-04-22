8 ilde terör örgütüne operasyon! 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 Tim 4 bin 283 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da "Bozdoğan-28" operasyonları gerçekleştirildi.
PKK'NIN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ
Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 15 adet EYP ve düzeneği, 206 kilo amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7️ adet Kaleşnikov, 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9️ adet pompalı tüfek, 2️ adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7️ adet el bombası, 24 adet şarjör, 17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
"TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.
8️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-28" operasyonlarında 8️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma… pic.twitter.com/Rj9n3haYev— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 22, 2024