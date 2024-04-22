8 ilde terör örgütüne operasyon! 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi





PKK'NIN MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ

Hozat, Nazımiye, Beytüşşebap, Silopi, İdil, Cizre, Genç, Dargeçit, Lice, Dicle, Tatvan, Eruh ve Hassa kırsalında düzenlenen operasyonlar sonucunda; 15 adet EYP ve düzeneği, 206 kilo amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, RPG-7 roketatar, 7️ adet Kaleşnikov, 859 adet çeşit çap ve ebatlarda mühimmat, 9️ adet pompalı tüfek, 2️ adet RPG-7 antitank mühimmatı, 7️ adet el bombası, 24 adet şarjör, 17 adet telsiz, 70 adet tüp, 13 adet akü, 461 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.