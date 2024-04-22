Bakan Ersoy’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardında kenetlenen Türk milletinin, istiklal mücadelesinin sürdüğü bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti idealine doğru attığı en güçlü adımı olduğunu belirtti.

Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın, Meclisimizin temsil ettiği tarihi ve değerleri eksiksiz şekilde anlaması önemlidir. Zira onların ulaşacağı öz farkındalık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Atatürk'ün veciz sözleri ile ifade edersek, 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.' Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."