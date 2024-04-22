Bakan Mehmet Özhaseki’den CHP Genel Başkanı Özel’e sert cevap: “Demagoji yapmayın”

"YEŞİL VARLIĞIMIZI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda kalkındırdıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor." ifadelerini kullandı.