Bakan Tunç: 9’uncu yargı paketi tamamlanmak üzere

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 ülkeden temsilcilerin katıldığı İstanbul'da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ceza infaz kurumlarında teknoloji ve yenilikçi ceza infaz kurumları alt yapı konferansına katıldı. Cuma gününe kadar sürecek olan konferansta ülkeler arasında bu alanda fikir alışverişi yapılacak. Konferansta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin cezaevi yapısı ve teknoloji kullanımı ile yenilikçi yaklaşımları hakkında bilgi verdi.

"9'UNCU YARGI PAKETİ TAMAMLANMAK ÜZERE"

Türkiye'nin temel kanunlarını yenilediğini ve 9'uncu yargı paketiyle ilgili hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemiz son 22 yılda hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, ceza-adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldı. Temel kanunlarımızın tamamını son 22 yıl içinde yeniledik. Türk Ceza Kanunumuz, Ceza Muhakemeleri Kanunumuz, Borçlar Kanunumuz, Ticaret Kanunumuz, Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz gibi bütün temel kanunlarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Dünyanın hatta Avrupa'nın en yeni temel kanunlarına sahip olan bir ülkeyiz. Toplumun ihtiyaçları geliştikse bu yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçları da ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8'inci yargı paketini hayata geçirdik. Şimdi 9'uncu yargı paketinin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine sunmuş olacağız" dedi.

"213 MİLYON E TEBLİGATLA 127 BİN AĞACI KURTARDIK"

Yenilikçi yaklaşımlarla e tebligat sistemi sayesinde 213 milyon e tebligat gönderdiklerini ve bu sayede 127 bin ağacı kurtardıklarını ifade eden Tunç, "Adalet konusunda teknolojinin kullanımı hakkında son 22 yılda önemli adımlar attık. Bunlardan bir tanesi UYAP sistemidir. UYAP sistemimiz, dünyaya örnek bir projemizdir. Avrupa ülkelerinde henüz yargıda dijitalleşme başlamadan önce Türkiye'de yargıda dijitalleşme başlamıştı. E duruşma dediğimiz görüntülü duruşmayla şuana kadar 1 milyon 670 bin duruşma gerçekleştirilmiştir. Yine elektronik tebligatla 213 milyon tebligat elektronik ortamda gerçekleştirildi. 213 milyon tebligatın karşılığı, kâğıt tasarrufu anlamında baktığımızda 7 bin 500 ton kâğıda tekabül ediyor. Bu da 127 bin ağacın kurutması demektir. 127 bin ağaç da bir ormanın kurtulmasına vesile olduk. Dolayısıyla çevreci bir uygulama bunu daha da geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İLKOKULDAN DOKTORAYA 63 BİN ÖĞRENCİ EĞİİTM GÖRÜYOR"

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin eğitimlerine dikkat ettiklerini meslek sahibi olmadan cezaevine giren bir kişinin cezaevinden meslek sahibi olarak çıktığını belirten Yılmaz Tunç, "Teknolojinin imkânlarını kullanırken cezaevlerini aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak kabul ediyoruz. Suçlunun ıslahı, tutuklu ve hükümlülerin eğitimlerinin aksamaması adına önemli adımları hayata geçirdik. Şuanda cezaevlerinde 63 bin tutuklu ve hükümlümüz eğitim görüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören hükümlülerimiz var ve 893 öğretmen cezaevlerinde görev yapıyor. 53 bin ortaokul lise öğrencisi, 9 bin üniversite öğrencisi var. 61 yüksek lisans ve 21 doktora öğrencisi var. 39 tane de adalet mesleki eğitim merkezi var. Buralarda da bin 80 tutuklu ve hükümlü meslek öğrenimini gerçekleştiriyor. İnfazları da bittiğinde hiç meslek sahibi değilken suç işleyerek cezaevine giren bir kişi artık cezaevinde meslek sahibi olarak topluma karışmış oluyor. Yine cezaevinde kurslar var. Bu kurslarda 12 bin 809 farklı kurs düzenlendi. 158 bin kursiyer kurs görüyor. Anne yanında kalan çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. 6 tane çok programlı Anadolu Lisesi açtık. Suçlunun ıslahı anlamında iş yurtlarına önem veriyoruz. İş yurtlarımız birer üretim merkezidir. 403 ceza infaz kurumumuzda 367 iş yurdu müdürlüğünde şuana kadar bin 700 atölye ve tesiste üretim yapılıyor. Burada 200'den fazla meslek dalında üretim yapılıyor. Buralar adeta ekonomiye katkı sağlayan organize sanayi, bölgeleri gibidir" dedi.

CEKUT EKİPLERİ 41 KİŞİYİ CANLI KURTARDI

Bakan Tunç ayrıca, cezaevi personelinden oluşan arama kurtarma birimi CEKUT vasıtasıyla 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 kişinin enkazdan canlı olarak kurtarıldığını söyledi.