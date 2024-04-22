IKBY Başkanı Neçirvan Barzani: Erdoğan’ı Erbil’de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum

Neçirvan Barzani, X sosyal medya hesabından Erdoğan'ın Irak ziyaretine ilişkin Türkçe açıklamada bulundu.

Barzani, açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e yaptığı tarihi ziyaret, bölgede hassas bir döneme denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, Irak ve IKBY ile Türkiye arasındaki güçlü siyasi, ekonomik ve güvenlik bağlarına da dikkat çektiğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erbil'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Barış, istikrar, ekonomik kalkınma gibi önemli konuları ele alacağız."