İsrail’in tek isteği işgal

Dünyanın yakından takip ettiği Erdoğan ile Hamas heyetinin Dolmabahçe buluşmasınını ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze'de İsrail işgalinin bayladığı 7 Ekim'den bu yana dünyada ilk kez Ahaber'e röportja verdi. İşte Haniye'nin çarpıcı açıklamaları:Sayın Erdoğan ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını konuştuk. İsrail'in barış görüşmelerini baltaladığını ele aldık. Erdoğan'ın dik duruşu bizi onurlandırdı. TBMM'de yaptığı konuşmasında Hamas'ın 'Kuva-yi Milliye' olduğunu söylemesi bizim için çok büyük bir onurdur. Filistin halkı da bunu mutlulukla karşıladı. Türk politikasında Gazze'nin çok özel bir yeri var. Filistin halkının emellerini isteklerini hürriyetini Türk halkı anlıyor. Siyonist aymazlık ise bunu anlamak istemiyor. İsrail ABD desteğiyle katliam yapıyor.Türkiye'nin İsrail'e ticaret kısıtlamayla kararı aldığını biliyoruz ve bu kısıtlama kararlarının İsrail'e olan ticaretin büyük bölümünü etkilediğini de biliyoruz. Bu doğru yönde atılmış adımdır. Bunun, işgalcinin katilin ve katil ordusunun durdurulması yönünde atılmış çok güçlü bir adım olduğunun farkındayız. Refah'a karşı çok yakında bir harekat yapmayı planlıyorlar.Biz Filistin halkına olan işgal, öldürme, yıldırma ve katliamların durdurulmasını istiyoruz. Bir şartımız vardı bütün mülteciler geri dönecek ve İsrail Gazze'den tamamen çekilecek. İsrailliler onlarca kere konuşmamıza rağmen herhangi bir şekilde ateşkese yanaşmadı. İsrail, kendi rehinelerini istiyor ve sonra tekrardan savaşa devam etmek istiyor. Çünkü İsrail ordusunun işgalini kanunlaştırmak istiyorlar. Refah'ta bu yüzden beyaz bayrak kaldırmayız. Direnişimiz güçlü olacak ve bunu görecekler. İsrail ateşkesin oluşmasını durduran tek güçtür ve ABD maalesef İsrail'in her dediğini koşulsuz kabul etmektedir. Aynı anda bütün taleplerimize evet denildiği zaman biz de ateşkesten yana olacağız.