TBMM Başkanlığı’ndan 23 Nisan’a özel kısa film

TRT platolarında ve TBMM'de çekilen film, kurtuluş mücadelesinin yaşandığı dönemde çocukların inanç ve azmini anlatıyor.

Anadolu irfanıyla yetişen çocukların her dönemde ve her alanda sergilediği cesaretin işlendiği filmde TBMM'ye gelen çocukların 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu'nu gerçekleştirmesi anlatılıyor.

"104 yıldır gözlerinde cesaret, yüzlerindeki neşe buluşsun diye varız. Geleceğe en güzel mirasımız yavrularımız" ifadesinin yer aldığı film, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajıyla sona eriyor.

Kurtulmuş, televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak "23 Nisan Özel Kısa Filmi"ni sosyal medya hesabından paylaştı.