Bakan Güler’den Eurofighter sorusuna yanıt: Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşme olacak mı?

TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis'te resepsiyon düzenlendi.
"ADAM DÖNER KESİYOR, İŞİ BİTTİKTEN SONRA KONUŞACAĞIZ"
Burada konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" dedi.
IRAK İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ KURULMASI
Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına ilişkin, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" ifadelerini kullandı.
"HEYET DÖNÜNCE ÖĞRENECEĞİZ"
Bakan Güler, Atina'da gerçekleşen Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na ilişkin soru üzerine ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" dedi.