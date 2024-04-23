Bakan Tunç’tan DEM Parti sorusuna yanıt: Eğer terörle arasına mesafe koyamazsa...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM'de resepsiyon düzenlendi. Burada konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti hakkında yaptığı kapatma çağrısının sorulması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"TERÖRÜ DESTEKLEYEN BİR TAKIM FAALİYETLER İÇERİSİNDE OLURSA..."

"Hukukta uygun ortam diye bir şey olmaz. Eğer hukukta bir suç işlenmişse, kanun ihlali varsa yetkili makamlar gereğini yapar. Önce HDP, şimdi DEM terör örgütüyle arasına mesafe koyamadı eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları oldu. O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. DEM Parti'de eğer terörle arasına mesafe koyamazsa, terörle özellikle teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen bir takım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur. Onun için demokratik siyaset yapmak isteyenler şiddeti reddedecek. Bu bütün demokratik hukuk devletlerinde böyledir"