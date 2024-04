Çocuklardan Milli İstihbarat Teşkilatı’na duygu dolu mektup ve resimler

TBMM'nin Kuruluşunun 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'na çocuklar tarafından resim ve mektup gönderildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, çocuklar tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'na gönderilen resim ve mektuplar için tüm çocuklara teşekkür etti. Çocuklara hitaben bir mektup kaleme alan Kalın, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kalın, çocukların mektup ve resimlerine cevaben kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz güvende olduğunda bölgemizde güvendedir. Ama ülkemizi güvenli yapmak için bölgemizi ve dünyayı da güvenli bir yer yapmak zorundayız. O yüzden senin de tahmin ettiğin gibi dünyanın her yerinde ülkemiz, milletimiz, kardeşlerimiz ve dostlarımız için çalışıyoruz. Teşkilatımızın mottosunu biliyorsun değil mi? Vatan için her an her yerde. Bizler dünyanın en güzel vatanında yaşıyoruz. Onu her an her yerde korumak için hep birlikte çalışıyoruz.

Sen de bu faaliyetin bir parçasısın, biliyor musun? Nasıl diye merak ediyorsun. Aramızda kalması şartıyla seninle bir sırrı paylaşayım:

Sen derslerinde başarılı olduğunda, arkadaşına yardım ettiğinde, küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı duyduğunda, anneni babanı mutlu ettiğinde, odanı temiz tuttuğunda, ödevlerini yaptığında, hayvanlara asla kötü davranmadığında, kocaman dünyamız ve upuzun tarihimiz hakkında her gün yeni bir bilgi edindiğinde, iyi bir kitap okuduğunda, güzel yazı yazdığında, resim yapmayı ve müzik aleti çalmayı öğrendiğinde, yeni fikirler ve projeler geliştirdiğinde, göğe bakıp hayal kurduğunda... ülkemizin ve dünyamızın geleceğine çok önemli katkılar sunuyorsun.

Nasıl sen bize güveniyor ve bizimle gurur duyuyorsan biz de senin bu güzel faaliyetlerinle gurur duyuyor, sana inanıyor ve güveniyoruz.

23 Nisan tarihimizde çok özel bir gün. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği bir bayram. Dünyada çocuklara adanmış tek bayram. Çok güzel bir bayram. Bu özel gün, hepimizin. Ama en çok da senin. Bugünün hakkını ver, tadını çıkar, anlamını düşün ve tebessüm et."

MEKTUP VE RESİMLERLE TÜRKİYE SEVGİSİ

Türkiye'nin her yerinden çocuklar, Milli İstihbarat Teşkilatı'na mektup ve resim gönderdi. Çocuklar mektuplarında; istihbarat teşkilatının hem içerden hem de dışardan gelebilecek tehlikelere karşı ülkeyi koruduğundan, ilerde kendilerinin de birer kahraman olmak istediklerinden, ülke ve devlet için canla başla çalışan güvenlik güçlerine her gece dua ettiklerinden ve istihbarat teşkilatının başarılarından övgüyle bahsetti.