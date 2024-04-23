Dünyanın umudu çocukların hayalleri

TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü etkinlikleri dün '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları' ve 'TBMM Kupası' ödül töreniyle başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yarışmalarda dereceye giren çocuklara Meclis bahçesinde ödüllerini verdi. Kurtulmuş daha sonra TBMM tören salonunda dünya ülkelerinden gelen çocukları kabul etti. Kurtulmuş 28 ülkeden Türkiye'ye gelen dünya çocuklarına hitabına "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek başladı. Kurtulmuş "Başta Filistinli çocuklar olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki çocukların yaşadıkları bu zorluklara bir kere daha Ankara'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekmeyi bir vazife olarak telakki ediyoruz. Sizin varlığınız, neşeniz, her şeye rağmen hayattan kopmayan bu insani duruşunuz, sizin hayallerinizi süsleyen gelecek duygularınız, refah, huzur, barış ve esenlik içerisinde bir dünya kurulabilmesi için bizleri de umutlandırıyor" dedi.TBMM Genel Kurulu'nda çocuk özel oturumu gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı Meclis salonunda konuşma yapan Kurtulmuş "Gelecekte bu Meclis'te ülkeyi yöneteceğinizi biliyoruz. Türkiye Yüzyılı ileri taşıyarak sizden sonraki nesillere çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum" dedi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'teki çocuk özel oturumunda koltuğunu devrettiği Aysima Arslan, salondaki diğer çocuklara hitabında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm millet ve insanlık için iyiliklere ve güzelliklere vesile olmasını dileyerek, "Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz" dedi.TBMM'deki tören salonunda dünya çocuklarının kabulüne onur konuğu olarak davet edilen Filistinli 12 yaşındaki Laya Abdulnaser Naser Abuzeineh'in duygu dolu bir konuşma yaptı: Türkiye'yi ikinci ülkem olaraka görüyorum. Sesimiz olduğunuz için Filistinli çocuklar adına Türkiye'ye kalbimden teşekkürlerimi sunuyorum. Kararlı duruşunuz için teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle Filistinli bir çocuğun gülümsemesiyle geleceğin parlak, hayallerin gerçek olduğunu söyleyeceğiz.TBMM'de önceki akşam 23 Nisan Milli Egemenlik konseriyle başlayan bayram coşkusu dün de tüm yurda dalga dalga yayıldı. Muğla Valiliği kentte 23 Nisan Korteji düzenlendi. Mersin Akkuyu NGS inşaat sahasında çocuklar misafir edildi. Amasya'da Şehit Aziz Sağlam İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan dolayısıyla engelliler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi. Aydın'daki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler 23 Nisan gösterisi yaptı. Bitlis Ahlat'taki Selçuklu İlkokulu'nda öğrenciler okul bahçesinde toplanarak Filistinli çocuklar için resimler yaptı.ULAŞTIRMA Bakanlığı 23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu.