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Giriş Tarihi: 23.4.2024 10:22

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan 23 Nisan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm çocukların '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar. Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır. Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

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Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
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