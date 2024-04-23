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Giriş Tarihi: 23.4.2024

PKK’nın kullandığı 82 mağara ve sığınak imha edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın kullandığı 82 mağara ve sığınak imha edildi
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât, komando ve güvenlik korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle 'Bozdoğan-28' operasyonları gerçekleştirildi. PKK üyelerinin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 mağara, sığınak ve barınama alanı imha edildi.
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PKK’nın kullandığı 82 mağara ve sığınak imha edildi
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