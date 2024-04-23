PKK’nın kullandığı 82 mağara ve sığınak imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât, komando ve güvenlik korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle 'Bozdoğan-28' operasyonları gerçekleştirildi. PKK üyelerinin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 82 mağara, sığınak ve barınama alanı imha edildi.