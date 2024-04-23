Siirt’te Emine Erdoğan Anaokulu açıldı

Vali Kemal Kızılkaya, törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku ve gururla kutladıkları günde Emine Erdoğan Anaokulunun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bayramda çocuklara verecekleri en güzel hediyenin modern bir eğitim yuvası olduğunu dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Eğitim, modern, demokratik, gelişmiş bir ülke olabilmenin ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelidir. Eğitim hizmeti, kamu hizmetleri içinde en öncelikli hizmet olarak nitelendirilmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yarının gençleri, bu okul sıralarından geçerek hayata hazırlanmaktadırlar. Bu bağlamda çocuklarımız ne kadar iyi eğitilirlerse gelecekte milletimizin ve ülkemizin geleceği o ölçüde teminat altında olacaktır."

Göreve başladığı ilk günden beri eğitimin her zaman birinci önceliği olduğunu belirten Kızılkaya, eğitim projelerine daha fazla ağırlık verdiklerini aktardı.

Siirt'te gerçekleştirilen kamu harcamaları arasında eğitim yatırımlarının ilk sıralarda yer aldığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"2024 yılında ilimizde 37 eğitim kurumu hizmete alınarak, yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde harcama yapılmıştır. Değişen dünya koşulları, eğitimi ve bilgiyi her şeyin önüne geçirmiştir. Millet olarak hepimizin hedefi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. Dolayısıyla en büyük yatırımı eğitime yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de okullaşma oranlarının artırılması için olağanüstü çaba harcamaktayız. İlimizde eğitimin kalitesinin artırılması ve okullaşma oranlarımızın daha da yükseltilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir. Bu anlamda ilimizin okullaşma oranının yüzde 100 olması vazgeçilmez hedefimizdir."

İl Müftüsü Şakir Pinal'ın okuduğu duanın ardından okulun açılış kurdelesini öğrenciler kesti.

Vali Kızılkaya, tören alanında yaptığı pamuk şekerleri öğrencilere dağıttı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Okul hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu'ndan bilgi alan Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ile protokol üyeleri, sınıfları gezdi, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Açılışa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük de katıldı.