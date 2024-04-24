104 yıllık coşku

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıldönümü tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı. Okullar, meydanlar ve stadyumlar başta olmak üzere birçok alanda bayram etkinlikleri düzenlendi. Çocuklar bayrama özel hazırladıkları çeşitli koreografiler sunup dans, folklor oyunları oynadı. Şarkılar ve şiirlerin okunduğu etkinliklerde çocuklar ellerinde bayraklar ve ay yıldızlı balonlarla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Parti liderleri, valiler ve belediye başkanları makam koltuklarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı. Yurtta yapılan kutlama etkinliklerinden bazıları şöyle:Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılan törende farklı ülkelerden gelen çocuklar kendi ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi.Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Mahmut Öner Anaokulu öğrencilerine polis üniforması giydirilerek trafik denetimi yaptırıldı.Tortum'da Derekapı İlkokulu'na sürpriz bir ziyaret yapan jandarma ekipleri, öğrencilerle pasta kesip çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra da okul bahçesinde çocuklarla futbol oynayıp parkta birlikte eğlendi.İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekimliği, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukların odalarını balon ve Türk bayrakları ile süsledi. Çocukların da yüzleri boyandı. Doktor ve hemşireler, bayramını kutladıkları çocuklara boyama setleri ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. Şiir okuyan çocuklar bayram coşkusunu yaşadı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü çocuklar için yapay zekâ ile beste yaptı, Yunus timleri de çocuklarla zeybek oynadı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce (BŞEÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bilecik'te Oynanan Yöresel Oyunlar" etkinliği düzenlendi. Pelitözü Şehit Münir Kopuk İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki programda çocuklar, Bilecik'e özgü "köy göçtü", "gelme top", "aşıkcık" ve "mokacık" oyunlarını oynadı.Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocuklarla birlikte halat çekme yarışı oynadı. Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.Valilik tarafından "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi. Şenliğe 8 Balkan ülkesinden 200'e yakın öğrenci katıldı. Geleneksel kıyafetlerini giyen öğrenciler ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi. Öğrencilerin performansları beğeniyle izlendi.Emniyet Müdürlüğü çocuklar için yapay zekâ ile beste yaptı. Yunus timleri de çocuklarla zeybek oynadı.SABAH