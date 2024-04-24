Bakan Tekin, tarihi Meclis binasında çocukların söz aldığı "2071 oturumu"na katıldı

Bakan Tekin, çocukların 2071 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşanacağını, milletin o günlerde nasıl bir konumda olacağını hayal ettikleri konuşmalarına yer verilen tarihi Birinci Meclis binasındaki temsili "23 Nisan 2071 Özel Oturumu"na katıldı.

Buradaki sözlerine, "Burada konuşmak Meclis'te konuşmaktan daha zormuş." diyerek başlayan Tekin, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında, tarihi Meclis binasında çocuklarla sabah 23 Nisan 1920 oturumunu, öğleden sonra da 2071 oturumunu düzenlediklerini ve bunun iki ana amacı olduğunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının, ülkenin hangi zorluklarla kurulduğu, ülkeyi kuranların ne tür fedakarlıklar yaptığı, nasıl büyük yapılarla, büyük güçlerle mücadele ettiği, ataların sahip olduğu vatanseverlik, millete hizmet şuuru, ülkeyi korumak için nasıl davranılması gerektiği konusunda genç kuşakları yetiştirme görevi bulunduğuna işaret eden Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdikleri ilk oturuma ilişkin simülasyonun bu görevi yerine getirmek amacıyla yapıldığını aktardı.

Kendilerine emanet edilen çocukları, referans değerler etrafında yetiştirirken bir yandan da içinde yaşanılan dünya için gerekli donanıma sahip yetişmelerinin de görevleri olduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızın, bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkabilmeleri için en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz. Oturumumuzda, yaklaşık 50 yıl sonra milletvekili olacak, olmasa bile toplumun sorumluluk sahibi bir ferdi olacak arkadaşlarımızın ülke meselelerine, milletin sorunlarına duyarlı, saygılı bir şekilde yetişmesi ve çözüm üretebilmesini ele aldık."

Kendisinden önce söz alan çocukların ülkenin bugün olduğu gibi belki 50 yıl sonra da ana tartışma konularından olacak belli başlıklar hakkında kanaatlerini ortaya koyduklarını dile getiren Tekin, bu deneyimin onların bundan sonraki yaşamlarında da etki bırakacağını, ülkenin sorunlarına karşı daha duyarlı yetişeceklerine inandığını ifade etti.

Bakan Tekin, konuşmasında, Birinci Meclis binası ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin tarihi olayları anlattı.

Birinci Meclis binasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 23 Nisan 1920 günü dualar eşliğinde açıldığına işaret eden Tekin, binanın çatısının Ankara halkının evlerinden getirdiği kiremitlerle onarıldığını, sıraların da muallim mektebinden taşındığını söyledi.

Savaş ortamında dönemin milletvekillerinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları bir ortamda kurtuluş mücadelesini yürüttüklerini vurgulayan Tekin, "İşte bu simülasyonu bunun için yaptık. Burada çalışanlar, burada o mücadeleyi yürüten kişiler olmasaydı eğer sizler burada olmazdınız, bizler burada olmazdık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz, bu vatanı bize onlar emanet ettiler. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Çocukların bu değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinin vazifeleri olduğunun altını çizen Tekin, "23 Nisan'ı bunun için bir vesile kıldık. Sizin bu değerlere sahip çıkacak şekilde yetişmeniz için üstümüze düşenleri bildiğimizi, onun için çaba sarf ettiğimizi, bütün kamuoyunda tartışılan müfredat değişikliklerinden tutun, öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki çabalarına değin her şeyi işte bu değerlere sahip çıkasınız diye yapıyoruz." ifadesini kullandı.

TEMSİLİ, 23 NİSAN 2071 ÖZEL OTURUMUNDA ÇOCUK MİLLETVEKİLLERİNİN KONUŞMASI

TBMM'nin açılışının 151. yılı dolayısıyla 23 Nisan 2071 tarihli temsili özel oturumu Meclis Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Melisa Yalman yönetti.

Gazi Meclis'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla özel oturum açıldı. Özel oturumda, 10 ilden temsili milletvekili çocuk kürsü konuşması yaptı.

Temsili TBMM Başkanı Yalman, özel oturumdaki konuşmasına, "Türk milletinin Anadolu'yu vatan kılışının 1000. yılı ve yüce TBMM'nin 151. yıl dönümünde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadeleriyle başladı.

Hatay Milletvekili Faruk Alkan, Türk aile yapısı ve değerler üzerine yaptığı konuşmada, 21. yüzyılın başından bugüne hemen hemen tüm dünya ülkelerinde aile kavramı çöküş yaşarken ülkenin nitelikli eğitim programlarıyla bu döngüyü kırabilmeyi başardığını, "güçlü aile güçlü millet" hedefine ulaşabilmek için devlet olarak tüm kurum ve kuruluşların da katkılarıyla aile yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Edirne Milletvekili Elif Naz Köstere ise sürdürülebilir çevre, sıfır atık çalışmaları konusunda konuştu. 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi"yle atık yönetiminin sürdürülebilir olmasının sağlandığını ifade eden Köstere, her yaştan insanın çevre koruma bilinci konusunda zihinsel bir dönüşüm yaşadığını aktardı.

İzmir Milletvekili Ensar Sevilen de milli savunma alanındaki çalışmalara değindi.

Elazığ Milletvekili Özge Elitaş, tarım sektörü ile çevre ve iklim dostu uygulamalar hakkında konuştu. Türkiye Tarım İnovasyon Robotu ile tarımda yaşanan gelişmelere değinen Elitaş, GÖKYURT isimli uzay üssünde su konusundaki sıkıntıların çözüldüğünü anlattı.

TÜRKİYE UZAYDAKİ İLK YERLEŞİM YERİNİ KURDU

Giresun Milletvekili Furkan Alp Çelebi de çocukluğunda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı gördüğünü, o gün uzay üzerine çalışmaya karar verdiğini belirterek, "Bugün Türkiye Uzay Ajansının Eski Başkanı olarak ülkemizin 2071 yılında bulunduğu konumdan oldukça memnunum." dedi.

Bu gelişmenin üzerinden geçen sürede, Türkiye'nin uzaydaki ilk yerleşim yerini kurduğunu dile getiren Çelebi, ülke ekonomisinin yüzde 13'ünün uzay tarımından sağlandığını kaydetti.

MARS'TA TÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Kahramanmaraş Milletvekili Alper Pakyardım ise uzay yolculuğu konulu konuşmasında, "İlk astronot Alper Gezeravcı emekli oldu, artık ben varım, ülkem adına uzak gezegenlere gidip araştırmalar yapacağım. Mars'ta kurulmuş olan Türk Araştırma Merkezi TÜRKAMAR'da yeni ortama dayanabilecek bitki ve hayvan çeşitleri üzerine denemeler yapacağım." diye konuştu.

Sakarya Milletvekili Elif Şimşek, sağlık alanındaki gelişmeleri anlatırken, ülkede geliştirilen Alzheimer ve Parkinson ilaçlarının tüm dünya için umut kaynağı olduğunu vurguladı. Dünyanın göz sağlığı merkezinin Türkiye olduğunu aktaran Şimşek, gözyaşı ile hastalık tespitinin ülkede yapılabildiğini söyledi.