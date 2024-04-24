Bakan Yerlikaya bu sözlerle duyurdu: Allah ayaklarına taş değdirmesin

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkâri, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği" suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

18,5 MİLYON LİRA BANKA HAREKETLİLİĞİ

Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 milyon 500 bin Türk lirası para hareketliliği olduğu tespit edilirken 18 adet cep telefonu 13 adet bilgisayar ile çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve Çok miktarda Türk lirasına el konuldu.

Güvenlik birimlerinin illerde düzenlediği operasyonlar ise şu şekilde; "Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında yapılan çalışmalar sonucu; çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşlarımızı mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5️ şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çocuk Koruma Programı (ÇKP) Raporuna' istinaden yapılan çalışmalar sonucu; çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2️ şüpheli yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2️ milyon Türk lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3️ şüpheli yakalandı."

SİBER DEVRİYE GÖREVDE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.