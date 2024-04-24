CHP’li belediyeler borca batmış: Borç yükünün korkunç seviyelere ulaştığı resmi rakamlara yansıdı!

AK Parti'den kazandıkları belediyelere borç afişleri asarak hizmetsiz döneme kılıf hazırlayan CHP'nin yönettiği İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinde borç 300 milyara dayandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılda 68 milyar zarar ettirildi. CHP genel merkezine asılsa afişe sığmayacak borç listesine CHP'den seçilen yeni belediye başkanları bile isyan etmeye başladı.

İBB'DE 5 YILDA 154 MİLYAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2019 yılında 26 milyar 700 milyon TL borç vardı. CHP yönetiminde 5 yılda İBB'nin borcu 180 milyar 32 milyon TL'ye yükseldi. İBB'nin borcu sadece 2023 yılında bir önceki yıla göre 68 milyar 761 milyon lira arttı. CHP'li İBB yönetimi, yeni dönemde gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında 13 milyar TL tutarında iç ve dış borçlanma yetkisi aldı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminde İETT, İSKİ, İSPARK, BELTUR ve Hamidiye Su da batağa saplanan iştirakler arasında yer aldı.

İLÇELER BATIK DURUMDA

İBB'nin 5 yılda artan borç durumu CHP tarafından yıllardır yönetilen belediyelerde de değişmedi. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı M. Ejder Batur, Ataşehir, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin 2023 yılı borç durumunu gösteren bir tablo paylaştı.

Batur tarafından paylaşılan bilgilere göre Ataşehir Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 1 milyar 700 milyon TL iken mevcut borcu ise 1 milyar 500 milyon TL, Esenyurt Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 3 milyar 370 milyon TL iken borcu ise 3 milyar 393 milyon TL olarak yer aldı. Kadıköy Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi 2 milyar 450 milyon TL iken borç tutarı 2 milyar TL, Maltepe Belediyesi'nin de bütçesi 1 milyar 720 milyon TL'yken borç tutarının ise 1 milyar 300 milyon 87 bin TL olduğu görüldü. Yine CHP tarafından 4 dönemdir yönetilen Sarıyer'de de bütçe 1 milyar 670 milyon TL iken belediyenin borç tutarı 1 milyar 540 milyon 333 bin TL oldu. Şişli'de ise 2 milyar 100 milyon TL'lik bütçeye karşın 2 milyar 60 milyon TL mevcut borcu olduğu görüldü.

KİŞİ BAŞI BORÇTA ŞİŞLİ BELEDİYESİ ZİRVEDE

Batur konuya ilişkin, "Belediye borçlarını şov maksatlı belediye binalarına asıp şimdiden mazerete hazırlananlar; CHP'li başkanların değiştiği belediyelerdeki borçları da biz açıklayalım… Bu borçların ilgili ilçelerde hangi yatırım ve hizmetlerin karşılığında oluştuğunun cevabını da bekliyoruz" açıklamasında bulunurken CHP'li belediyeler nedeniyle ilçede yaşayanların kişi başı borç durumunu da özetledi. Buna göre; Ataşehir'de kişi başı borç tutarı 3 bin 601,19 TL, Esenyurt'ta 3 bin 469,30 TL, Kadıköy'de 4 bin 274,24 TL, Maltepe'de 2 bin 485,18 TL, Sarıyer'de 4 bin 474,46 TL, Şişli'de ise kişi başı 7 bin 781,34 TL borç bakiyesi yer aldı.