Devlet erkânı Anıtkabir’i ziyaret etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıldönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkânı, daha sonra Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 'önce insan ve vatan' anlayışıyla, demokrasi ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı olarak kararlılıkla yoluna devam edecektir" yazdı. Kurtulmuş, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne Altındağ Güneşevler Şehit Hasan Cevher Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti.