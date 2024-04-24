Fatma Şahin Hatay’da

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin beraberindeki heyetle HBB Başkanı Öntürk'ü makamında ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla Hatay'ın yanında ve destekçisi olacağını ifade eden Şahin, yerel seçimlerden zaferle ayrılarak HBB başkanlık koltuğuna oturan Öntürk'ü kutlayıp görevinde başarılar diledi. Başkan Şahin, ortak bir destinasyon oluşturarak burada ortak çalışma yürütebileceklerini, AK Parti belediyeciliğini insanlara göstermeleri gerektiğini söyledi.

HATAY'I AYAĞA KALDIRACAĞIZ

HBB Başkanı Öntürk de bakanlığı döneminde büyük desteklerini gördükleri Şahin'e teşekkür ederek, Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak hedefiyle gece gündüz çalışmaya başladıklarını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası çalışmalar konusunda tecrübelerinden faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Şahin ve HBB Başkanı Öntürk birbirlerine hediye takdim etti.