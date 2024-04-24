İstanbul’da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hat kullanan, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlayan 15 şüpheli tespit edildi.
13 GÖZALTI
15 eski askeri öğrenciye yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.