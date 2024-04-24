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Giriş Tarihi: 24.4.2024 08:42 Son Güncelleme: 24.4.2024 09:19

İstanbul’da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

DHA
İstanbul’da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün sözde askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hat kullanan, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlayan 15 şüpheli tespit edildi.

13 GÖZALTI

15 eski askeri öğrenciye yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul’da FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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