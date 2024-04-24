İzmir’de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde yer aldığı tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordineli çalışma başlatıldı. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik saat 06.30'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise firarda olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyaller ve 4 yasak yayına el konuldu.