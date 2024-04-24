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Giriş Tarihi: 24.4.2024 11:30

İzmir’de DEAŞ ve PKK operasyonu: 19 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. İki ayrı operasyonda PKK/KCK şüphelisi 6 kişi ile DEAŞ şüphelisi 13 kişi olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam 16 şüpheli yakalanırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de DEAŞ ve PKK operasyonu: 19 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde yer aldığı tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordineli çalışma başlatıldı. Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik saat 06.30'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise firarda olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyaller ve 4 yasak yayına el konuldu.

PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü diğer soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye katılımı artırmak için faaliyet gösteren 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 1 kişinin arandığı belirtildi.

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İzmir’de DEAŞ ve PKK operasyonu: 19 gözaltı kararı
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