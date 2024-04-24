Mansur Yavaş’ı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e başkentte buz gibi duş

Türkiye ziyaretleri çerçevesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine ziyarete gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi. Ellerindeki pankartlarla birlikte slogan atan Filistin destekçisi grup, hep bir ağızdan Steinmeier'in Türkiye'den gitmesine yönelik sloganlar attı.
"ALMANYA, İSRAIL'I DESTEKLEYEREK BU SUÇA ORTAK OLMAKTA"
Grup adına açıklamalarda bulunan Nevzat Öylek, "Dünya halkları tarafından gerçek yüzleri görülen Siyonist çete ve işbirlikçileri bir taraftan kirli yüzlerini maskelemek amacıyla sözde insani yardım ve barış çağrılarında bulunuyorlar. Diğer taraftan da işledikleri insanlık suçu, ağır insan hakkı ihlalleri ve soykırıma rağmen İsrail'in yanında durmaya, masum Filistin halkını suçlamaya devam ediyorlar. Bu ikircikli tutumuyla Katil İsrail'in dostu, destekçisi ve hamisi konumundaki ülkelerden biri olan Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 3 günlük bir ziyaret için ülkemize geldi ve şu an burada bulunuyor. Almanya, İsrail'i destekleyerek bu suça ortak olmaktadır. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Alman hükümet yetkilileri, Almanya'nın alnında kara bir leke olarak kalacak olan bu politikalardan vazgeçmelidirler. Almanya da tıpkı İrlanda, Malta ve Slovenya, İspanya, Arjantin, Brezilya, Şili ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi halkı Müslüman olmasa da vicdan sahibi olmanın gereğini yapan ülkelerin safında yerini almalıdır"
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Başkent'te önce ABB Başkanı Mansur Yavaş'I ziyaret etmiş sonrasında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne geçmişti. Burada kendisini Filistin destekçisi bir grup protesto etti. Atılan sloganlar arasında şu ifadeler yer aldı: "Siyonist NAZİ Ankara'dan defol, Siyonist İsrail işbirlikçi Almanya" gibi ifadeler yer aldı.
ALMANYA SİLAH DESTEĞİNDE KESENİN AĞZINI AÇTI
Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı ekim 2023 itibariyle yoğunlaştığı ve bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon avroya yükseldi. Filistin'e destek gösterileri 7 Ekim sonrası süreçte Gazze'deki sivil kayıpların artmasıyla paralel şekilde tüm dünyada yaygınlaşırken Alman makamları antisemitizmle mücadele gerekçesiyle gösterileri engelledi. Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı yaklaşık 100 gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması da yasaklandı. Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına, antisemitik olduğu gerekçesiyle yasak getirildi. Almanya'da terör örgütleri listesinde bulunan PKK'nın gösterilerine bile göz yumulurken sivillerin katledilmemesi ve ateşkes çağrısıyla düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere karşı bu katı yaklaşım, uluslararası insan hakları kuruluşlarından da eleştiri aldı.