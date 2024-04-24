MSB duyurdu: Hudut Kartalları yakaladı! PKK, FETÖ ve DEAŞ mensubu oldukları belirlendi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı." açıklamasında bulundu.

MSB, "Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG, 2'sinin FETÖ ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verdi.