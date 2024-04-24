Öğrencilerine perdeden bayramlık diktiler

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Pazarören Uygulamalı İlkokulu'nda görev yapan iki öğrentmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan öğrencileri için okulun eski güneşlik ve perdelerinden gösteri kıyafeti dikti. Öğretmenler Servet Acet (34) ve Rabia Biçer (34), öğrencilerin 23 Nisan kutlamalarına özel gösteri kıyafeti fiyatlarının yüksek olması nedeniyle elbiseleri kendi imkânlarıyla dikmeye karar verdi. Çeyiz sandıklarından dikiş makinelerini çıkaran iki öğretmen, bir ayda 25 öğrencinin gösteri elbisesini hazırladı. 25 öğrenci, öğretmenlerinin diktiği kıyafetlerle gösterilerini yaptı. Acet ve Biçer, "Aileleri maddi olarak zora sokmak istemedik. Biraz yorulduk ama değdi. Öğrencilerimizin mutluluğu tüm yorgunluğumuzu aldı" dedi.