Sınır ötesinde PKK’ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, PKK'ya sınır ötesinde ağır bir darbe daha vuruldu. Kuzey Irak'ın Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Metina ve Gara bölgesinde sürdürülen Pençe harekâtı operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Düzenlenen hava harekâtında, 15 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde de saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere Fırtına Obüsleriyle yapılan nokta operasyonunda 4'ü etkisiz hale getirildi.