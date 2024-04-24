Sizler geleceğimizin teminatı yarınımızın umudusunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.Cumhuriyet'in Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla andığını belirten Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin, "Tarihimizdeki böylesine önemli bir günün, istikbalimizin teminatı olan çocuklara hediye edilmesi, elbette tesadüf değildir. Bu, devletimizin sadece çocuklara değil, aynı zamanda kendi geleceğine verdiği önemin de bir göstergesidir" dedi.Çocuklara her alanda güçlü, müreffeh ve itibarlı bir ülke bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Siz evlatlarımızın da çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla, ufkunuz ve umutlarınızla Türkiye'yi çok daha ileriye götüreceğinizden asla şüphe duymuyorum. Sizler, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasının ardından sözü, koltuğuna oturan Bilal Yaşar Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Atilla Egemen Çulcuoğlu'na bıraktı.Çulcuoğlu da bu özel günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil yetkisiyle onurlandırılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Gazze'de yaşananlara değinen Çulcuoğlu, "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılı günlerinin son bulmasını ve tüm dünya çocukları için barış diliyorum" dedi. Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri de minnet ve şükranla anan Çulcuoğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.