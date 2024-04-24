SON DAKİKA | 16 ilde ’Sibergöz’ operasyonları! 63 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde düzenlenen Sibergöz-33 ve 11 ilde düzenlenen Sibergöz-34 operasyonlarında toplam 63 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
5 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis Bahis ve Çocuk Müstehcenliği Suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-33" operasyonlarında 16 şüpheli, 11 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandı.
1️⃣1️⃣ ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 24, 2024
Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin… pic.twitter.com/DuCufPAAOu