SON DAKİKA | MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyindeki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/LWOwKwyctR