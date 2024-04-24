Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 24.4.2024 09:54

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu: Suriye’nin kuzeyindeki 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyindeki 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
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