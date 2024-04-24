THK, şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir 23 Nisan yaşattı

Yurtnaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olduğunu hatırlatarak, "Bayramın yanı sıra demokrasimizin kalbi olan Meclis'imizin de açılış günü. Bu maksatla çocuklarımızın farkındalığını artırmak için böyle bir program yaparak, çocuklarımızın uçakları daha yakından görmelerini istedik. Bu ülke için bedel ödeyen şehit ve gazilerimizin çocuklarını bugün misafir ettik. Çocuklarımızın bundan sonraki eğitimlerinde havacılığı sevmeleri için böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.