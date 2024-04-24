Yavrularımızın her günü bayram olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıldönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TRT Çocuk Şenliği ve Türk Dünyası çocuklarını kabul etti. 29 farklı ülkeden 500'e yakın çocuk, Barış İçin El Ele temasıyla bir araya geldi.