Yeni bir sivil anayasa en önemli ödevimiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından yeni anayasa konusunda partilerle yapılacak süreci başlatacaklarını bildirdi. 104 yıl önceki zor şartlar içerisinde Meclis'in kurulduğunu belirten Kurtulmuş, "Şimdi bize düşen, o ilk dönemin şartlarını en iyi şekilde algılamak ve ilk Meclis'in o maneviyatından aldığımız güçle hissiyatımızı kuvvetlendirmektir. En önemli ödevlerimizden birisinin de Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır bir anayasa yapma mecburiyeti, görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Sivil bir anayasa TBMM'nin bundan sonraki süreçlerinde de öncelikli ödevlerinden birisidir" dedi.