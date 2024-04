ABD’deki kampüslerde Gazze eylemleri yayılıyor! Türkiye’deki üniversitelerden eylemlere destek

İşgalci İsrail'in Gazze'de 200 günden uzun bir süredir sürdürdüğü soykırıma dünya genelinde tepkiler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) üniversitelerde de İsrail'in çocuk, kadın, erkek ve yaşlı demeden 45 binden fazla sivil insanı Gazze'de öldürmesine yönelik protestolar yayılıyor. ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve kısa sürede New York Üniversitesi (NYU), Harvard, The New School, Stanford, Yale, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Michigan, California, Kuzey Carolina, Tufts ve Texas gibi ülkenin önemli üniversitelerine yayılan Filistin'e destek eylemleri artarak devam ediyor. Üniversite yönetimleri ise kampüslerdeki öğrencilerin Gazze protestolarını antisemitist olmakla suçluyor ve Gazze eylemlerinin önünü alabilmek için çeşitli yasaklar getiriyor. Eylemleri engelleyebilmek için uzaktan eğitime geçmek isteyen üniversiteler dahi var. Ancak ABD'deki öğrenciler kampüslere çadırlar kurarak, oturma eylemi yaparak eylemlerini sürdürüyor. Ayrıca ABD'deki öğrenci eylemleri Avrupa'daki üniversitelere de sıçramış durumda.

"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Türkiye'de birçok üniversitenin sosyal medya hesaplarından ise ABD'deki öğrencilerin Gazze eylemlerine destek verildi. O üniversitelerden biri olan Bartın Üniversitesi ise ABD'deki üniversitelerde Gazze eylemlerinin önüne geçmek için üniversite yönetimlerinin öğrencilere uyguladığı tehdit, şantaj ve gözaltı eylemlerini kınadı. Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Sözün bittiği değil, sözün kesildiği yerdeyiz!" denildi.

Bartın Üniversitesi, ABD'deki üniversitelerin X/Twitter hesaplarını etiketleyerek açıklamanı paylaştı. Açıklamanın devamında şunları söyledi: "Aylardır devam eden ve her geçen gün şiddetini artıran İsrail zulmü artık yeni boyuta taşınmıştır. Masum sivilleri katledenler ve onların eli kanlı ortakları geldiğimiz noktada psikolojik bir harbi de tetiklemiştir. Bunun en bariz örnekleri ABD'nin 'sözde' saygın ve özgür düşüncenin savunucuları olan üniversitelerinde görülmektedir. Gazze'deki zulmün son bulması için barışçıl bir ortamda protesto düzenleyen öğrenciler üniversite yönetimleri tarafından tehdit ve şantajla korkutulmaya, polis tarafından gözaltına alınmaya başlamıştır. Hatta tüm bunların yeterli olmayacağını düşünenler çareyi uzaktan eğitime geçmekte bulmuşlardır. Üniversitelerin bir takım çıkar çevreleri tarafından yönlendirilmesini asla kabul etmiyor, yaşanan olaylardan duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuna arz ediyoruz..."

"BARIŞÇIL PROTESTO GÖSTERİLERİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET GÖRDÜ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada ABD'deki üniversitelerdeki Gazze eylemlerine destek verilerek şunlar belirtildi: "7 Ekim 2023 tarihinden bugüne yani 200 günü aşkın süredir Filistin'de devam eden 'İsrail Soykırımı' artarak devam etmiş, gelinen noktada büyük bir insanlık dramı ortaya çıkmıştır. İnsanlık dışı şiddetin üst seviyelere ulaştığı; bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce eli silahsız masumun hunharca katledildiği, ibadethane, hastane ve Üniversitelerin hayâsızca bombalandığı görülmüş ve ne yazık ki bugün gelinen noktada; üzerinden aylar geçmesine ve her şey dünyanın gözü önünde yaşanmasına rağmen İsrail terörizmi son bulmamıştır. Çok sayıda Batılı devletin seyirci kaldığı bu katliama, dünyanın önemli Üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler sessiz kalmamış, bu şiddetin durdurulması ve masum sivillerin korunması için barışçıl yöntemlerle protesto gösterileri başlatmıştır. Ancak bu "barışçıl protesto" gösterileri, en az Filistin halkı kadar masum olan üniversite öğrencilerinin de şiddet görmesine sebep olmuştur."

"ORANTISIZ ŞİDDETİ KINIYORUZ"

Açıklamanın devamında KTÜ şunları ifade etti: "Son noktada, Columbia Üniversitesi'nden Yale'e, New York Üniversitesi'nden Harvard'a birçok üniversitede, Filistin'deki soykırıma karşı çıkıp 'ateşkes' çağrısı yaptıkları için öğrenciler gözaltına alınmış, eylemlerin durdurulması için 'uzaktan eğitim' seçeneği masaya yatırılmıştır. Dünyanın sessiz kaldığı soykırıma, üniversite öğrencilerinin verdiği bu onurlu tepkiyi destekliyor, onlara karşı gösterilen saygısız tutumu telin ediyoruz. ABD'deki üniversitelerde "zulme" ses veren öğrencilere uygulanan orantısız şiddeti de kınıyoruz."

BİRÇOK ÜNİVERSİTE KINAMA VE DESTEK AÇIKLAMASI YAYINLADI

Ayrıca bazı üniversiteler sosyal medya hesaplarından da aynı açıklamayı paylaşarak ABD'de Gazze eylemlerine katılan üniversite öğrencilerine destek verdi. Şu ana kadar açıklama yapan üniversiteler şöyle: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi. Diğer üniversiteler tarafından da sosyal medyadan destek açıklaması paylaşılacağı öğrenildi.