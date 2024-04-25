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Giriş Tarihi: 25.4.2024 20:34

Bakan Güler, Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DHA
Bakan Güler, Bükreş’teki Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Güler ve Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bükreş'te bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Güler ve Romanyalı mevkidaşı Tilvar, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI

İki bakan anıt önünde saygı duruşunda bulundu. Ardından Türk Şehitliği'ne geçen Güler ve Tilvar, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen askerlerden 935'inin defnedildiği şehitlikte saygı duruşuna geçti. Bakanlar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Güler, daha sonra Bükreş Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Bakan Güler, Bükreş'teki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti
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