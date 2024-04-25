Bakan Özhaseki'den Özgür Özel'e "Yerinde Dönüşüm" tepkisi: Mani olmaya çalışıp dava açan CHP'dir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Şu anda afetten zarar gören şehirlerde 395 bin 220 konutun inşa sürecine devam ettiklerini, bugüne kadar 76 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Özhaseki, yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim edeceklerini bildirdi.

Özhaseki, "Bildiğiniz gibi yine müzmin muhalefet, bal veren arıya, meyve veren ağaca taş atmaya devam ediyor. Bilim insanlarımızla birlikte etütleri yapılmış sağlam zeminlerin bulunduğu rezerv alanlarda yürüttüğümüz inşa faaliyetlerimize laf atmak yer biliminden, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden bihaber olmak demektir." değerlendirmesini yaptı.

Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın bulunduğu yerlerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla müsaade etmediklerini aktaran Özhaseki, mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterdiklerini vurguladı.

Etütleri yapılmış rezerv alanlarda, sağlam zeminlerde imar ve inşa faaliyetlerine titizlikle ve süratle devam ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"DAVALAR AÇAN YİNE CHP'DİR"

"Altını çizerek belirtiyorum ki şehir merkezlerinde rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede taşınmazı bulunan hak sahipleri herhangi bir hak kaybına uğramamakta ve yerinde dönüşümle konutu bulunanlara konut, iş yeri bulunanlara iş yeri verilmektedir. Sayın Özgür Özel'in iddia ettiği gibi herhangi bir vatandaşımızın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi, söz konusu değildir. Biz, vatandaşın konutlarını güvenli bir şekilde inşa ederken vatandaşın evine kavuşmasına mani olmak için belirli ideolojik grupları harekete geçirip davalar açan yine CHP'dir. Hem kalıcı konutlara dava açtırıp işleri durduruyorsunuz hem de 'yetişmiyor' deyip yaygara koparıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu."

Bakan Özhaseki, Antakya 600 Konutlar bölgesindeki konutların başkaları için değil sadece orada hakları bulunan malikler için yapıldığını bildirdi.

Mehmet Özhaseki, "Depremzedelere 6 milyon 750 bin Türk lirası borç çıkartıldığı, tamamen iftiradır. Böyle bir yalanı neden, hangi sebeple uydurdular, biz de merak ediyoruz. Sayın Özel'i, 'Müddei iddiasını ispata mecburdur' sözünden hareketle iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz. Eğer ispat edemiyorsanız, yakınlarını yitiren afetzedelerimizi üzen bu iftiranızdan dolayı kamuoyundan ve depremzede kardeşlerimizden özür dilemenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.