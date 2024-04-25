Bakan Tunç, DEM’i teröre karşı mesafe konusunda uyardı: Kapatma kaçınılmaz olur

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili belediyelerin tartışma yaratan uygulamaları ve kapatma davası açılması çağrıları için konuştu. Yılmaz, "DEM Parti terörle arasına mesafe koymalı. Bunu yapmazsa dava kaçınılmaz olur" mesajı verdi. 23 Nisan resepsiyonunda soruları yanıtlayan Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "DEM Parti'ye kapatma davası açılması" çağrısı ve gündeme ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:DEM Parti, terör örgütüyle arasına mesafe koyamıyor. Hatta terör örgütünün eylemlerini destekler mahiyette söylemleri ve uygulamaları var. O nedenle HDP hakkında bir kapatma davası açıldı. Şimdi DEM Parti de terörle arasına mesafe koyamazsa, teröre karşı tavrını koymak istemezse ve terörü destekleyen birtakım faaliyetler içerisinde olursa bu kaçınılmaz olur.Terör örgütünden soruşturma, kovuşturma geçirmiş kişileri aday gösterirseniz burada sorun ortaya çıkıyor. Kimse bir partinin kapatılmasını istemez. Durup dururken de bir parti hakkında kapatma davası açılmaz. Siz, Anayasa'nın amir hükümlerini göz ardı eder ve şiddete karşı, teröre karşı tavrınızı koymaz, bilakis onları destekler mahiyette bir politika yaparsanız o zaman elbette ki bu istenmeyen kapatma davaları ve eleştirilerle baş başa kalırsınız.Biz, sokak hayvanlarını sokakta tehlikeli olmaktan kurtarabilmeliyiz. Bunu gerçekleştiren ülkeler var. Burada hayvanlarımızı korumaya alalım. Sokaklarımızı da insanların dolaşabileceği bir noktaya getirelim.İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan ve annesi Eylem Tok tarafından yurtdışına kaçırılan T.C. ile ilgili ABD adli makamlarıyla yaptığımız yazışmalar tamam. Dosyada da herhangi bir eksiklik yok. Onların vereceği kararı bekliyoruz. Olumlu neticelendirileceğini tahmin ediyoruz.9. Yargı Paketi ile ilgili taslak çalışmaları tamamlanmak üzere. Cezaevine girmeden suç işleyen birisi yaptırımla karşı karşıya kalmamış oluyor. Bu da toplumda cezasız algısına, adalete güvenin zedelenmesine yol açıyor. Bunun önüne geçmek için bir taslağımız var.Anayasa Mahkemesi kuruluş kanununda yapılacak bir değişiklikle, yüksek mahkemelerimiz arasında tartışmaya neden olan hususlar bundan sonra olmaz.