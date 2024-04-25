Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Bektenov’u kabul etti! İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ele alındı.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DAHA KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR

Başkan Erdoğan, İsrail yönetiminin kendi siyasi gelecekleri adına çatışmaları tüm bölgeye yaymak için çalıştığını, önceliğin acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması olduğunu, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha kapsamlı iş birliği yapabileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Kazakistan ile başta savunma sanayii olmak üzere terörle mücadele, ekonomi ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.