Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili açıklaması: Karar yok hükmündedir!
Giriş Tarihi: 25.4.2024 13:02 Son Güncelleme: 25.4.2024 13:05

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili açıklaması: Karar yok hükmündedir!

Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıması sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada "Karar yok hükmündedir" ifadeleri kullanıldı.

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Şili açıklaması: Karar yok hükmündedir!

Şili Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıması sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır.'

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Şili açıklaması: Karar yok hükmündedir!
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